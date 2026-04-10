Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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Angebotserweiterung 10.04.2026 14:40:00

thyssenkrupp-Aktie legt zu: Einstieg in Stahlplattform sorgt für Zurückhaltung

thyssenkrupp-Aktie legt zu: Einstieg in Stahlplattform sorgt für Zurückhaltung

thyssenkrupp erschließt sich in der Werkstoffsparte Materials Services durch einen Zukauf im Nordwesten Mexiko neue Kunden und erweitert sein Angebot für die bisherigen Kunden.

Der Ruhrkonzern erwirbt laut einer Pressemitteilung die Mehrheit an Aceroteca Trading, einem Service Center für die Verarbeitung von flachgewalztem Kohlenstoffstahl mit Sitz im Großraum Monterrey. Die Anlage bediene vor allem Kunden aus den Bereichen Heizungs- und Klimatechnik sowie Stromübertragung, heißt es darin.

Die Übernahme von Aceroteca Trading sei ein wichtiger strategischer Schritt für thyssenkrupp Materials Services. Aceroteca-Gründer und CEO Hector Morales werde das Unternehmen weiter leiten und eine Minderheitsbeteiligung behalten. Angaben zu finanziellen Details wurden nicht gemacht.

Zeitweise stehen die Aktien des Stahlkonzerns via XETRA am Freitag bei 8,53 Euro, was einem Plus von 2,89 Prozent entspricht.

DJG/rio/sha

DOW JONES

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Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com

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