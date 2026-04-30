thyssenkrupp-Aktie legt zu: Neue Einschätzungen bringen Rückenwind

Ein Analyst zeigt sich für die Aktie von thyssenkrupp optimistisch und bewertet das Papier neu.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für thyssenkrupp von 11 auf 14,50 Euro angehoben und das Votum von "Hold" auf "Buy" erhöht. Die Aktien des Stahl- und Industriekonzerns hätten zuletzt einen deutlichen Rückschlag erlebt, schrieb Bastian Synagowitz in seiner am Donnerstag veröffentlichten Kaufempfehlung. Verantwortlich sei der geopolitische Gegenwind, aber auch Sorgen um ein Scheitern des Stahl-Deals mit Jindal. All dies habe inzwischen für eine gute Einstiegschance gesorgt. Die Anleger müssten aber bereit sein, mit Schwankungen zu leben. Im Idealfall winke dafür sogar mehr als Verdopplungspotenzial.

Zeitweise zeigt sich die thyssenkrupp-Aktie mit einem Plus von 4,96 Prozent bei 10,09 Euro.

/rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)