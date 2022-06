thyssenkrupp-Aktie leichter: thyssenkrupp plant derzeit keinen Börsengang der Wasserstofftochter Nucera

thyssenkrupp habe mit Blick auf das gegenwärtige Börsenumfeld und die gegenwärtige Situation am Kapitalmarkt beschlossen, einen Börsengang von Nucera zum jetzigen Zeitpunkt nicht umzusetzen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. "Ein Börsengang ist aber unverändert die bevorzugte Option, um von den Wachstumsaussichten des Geschäfts als einer der weltweiten Technologieführer für Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff zu profitieren." Die Entscheidung für einen potenziellen Börsengang hänge aber wie bisher auch von der Situation am Kapitalmarkt ab.

thyssenkrupp-Aktien verlieren via XETRA zeitweise 1,21 Prozent auf 7,02 Euro.

Düsseldorf (Reuters)