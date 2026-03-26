ThyssenKrupp Aktie
WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075
|Probleme bei Importen
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26.03.2026 14:16:40
thyssenkrupp-Aktie leichter: Produktion in Isbergues wird temporär gestoppt
"Wir sehen angesichts der ruinösen Importschwemme auf dem Markt für kornorientiertes Elektroband keine Alternative zu einer weiteren temporären Stilllegung unseres französischen Standortes", sagte Angelo Di Martino, CEO von thyssenkrupp Electrical Steel. "Wir sehen uns mit Importpreisen konfrontiert, die teilweise weit unterhalb der Produktionskosten in der EU liegen." Er forderte von der EU einen wirksamen Handelsschutz. "Es geht dabei auch um rund 1.200 qualifizierte Arbeitsplätze, die wir an unseren Standorten in Gelsenkirchen und Isbergues sichern wollen."
thyssenkrupp Electrical Steel hatte schon zum Jahreswechsel die Produktion an den Standorten Gelsenkirchen und Isbergues temporär stillgelegt und in Isbergues seit Januar nur mit 50 Prozent der Gesamtkapazität produziert.
Zeitweise fällt die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel um 5,12 Prozent auf 7,86 Euro.
DOW JONES
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