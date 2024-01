thyssenkrupp-Aktie schwächelt: thyssenkrupp weiterhin in Verhandlungenr mit EPH über Stahl-Joint-Venture

Die Verhandlungen würden fortgesetzt, sagte der Manager in seiner am Montag vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung am 2. Februar. "Die konjunkturellen Herausforderungen in der Stahlindustrie machen die Gespräche nicht leichter." Zu den Details wolle er sich nicht äußern.

Im XETRA-Handel notiert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,59 Prozent tiefer bei 5,75 Euro.

Düsseldorf (Reuters)