ThyssenKrupp Aktie

ThyssenKrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ausgliederung 29.06.2026 16:23:41

thyssenkrupp-Aktie stabil: TK-Accelis-Anteile im Verhältnis 20 zu 1 für Aktionäre

thyssenkrupp-Aktie stabil: TK-Accelis-Anteile im Verhältnis 20 zu 1 für Aktionäre

Im Zuge der geplanten Ausgliederung der Werkstoffhandelssparte von thyssenkrupp sollen die Aktionäre für je 20 Aktien des MDAX-Konzerns eine neue Aktie der TK Accelis Group erhalten.

Das Zuteilungsverhältnis für die Gewährung der Kommanditaktien beträgt somit 20 zu 1, wie thyssenkrupp mitteilte.

Der Konzern hatte am 16. Juni angekündigt, einen Minderheitsanteil von 49 Prozent an der, die von Material Services in TK Accelis umbenannt wurde, an die Börse zu bringen. Dieser Anteil soll zunächst an die thyssenkrupp-Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung an dem Konzern übertragen werden. Danach sollen die Aktien an der Frankfurter Börse notiert werden. Insgesamt werden nun 31.126.587 neue Aktien begeben.

Dem müssen die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 7. August noch zustimmen. Mit Wirksamwerden der Abspaltung halten sie dann entsprechend 49 Prozent TK Accelis direkt, und 51 Prozent mittelbar über ihre Beteiligung an der thyssenkrupp AG.

Im XETRA-Handel notiert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 10,24 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

thyssenkrupp-Aktie verliert: Autosparte-Standort in den USA vor der Schließung

Bildquelle: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ThyssenKrupp AG (spons. ADRs) 9,90 -1,98% ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX dreht ins Minus -- Wall Street fester -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendiert derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen