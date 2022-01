thyssenkrupp-Aktie stärker: Entscheidung über Wasserstoff-IPO bis Sommer möglich

"Unsere Vorzugslösung ist, einen Teil des Geschäfts an die Börse zu bringen, gleichzeitig aber Mehrheitseigner zu bleiben, um so von den Wachstumsaussichten des Geschäfts zu profitieren", sagte Konzern-Vorstandschefin Martina Merz laut dem am Montag veröffentlichten Text ihrer Rede zur Hauptversammlung am Freitag. "Eine Entscheidung über einen Börsengang könnte in der ersten Jahreshälfte 2022 fallen."

Erst kürzlich hatte das Dortmunder Unternehmen Nucera, das thyssenkrupp gemeinsam mit dem italienischen Partner de Nora führt, den Kapitalmarkt über seine Wachstumsaussichten informiert. "Da haben wir ein überaus positives Feedback erfahren", sagte Merz. "Das Interesse an unserem Geschäft ist enorm."

Via XETRA kann die thyssenkrupp-Aktie derzeit um 1,29 Prozent auf 8,95 Euro zulegen.

FRANKFURT (Dow Jones)