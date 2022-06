thyssenkrupp-Aktie tiefer: Nucera-Aktie soll offenbar im Herbst an der Börse gelistet werden

Ein Listing von Nucera im Herbst sei das Ziel, sagte der Finanzvorstand des italienischen Elektroden-Herstellers De Nora, Matteo Lodrini, am Donnerstag. Das Familienunternehmen, das gerade selbst an die Mailänder Börse strebt, ist mit 34 Prozent an Nucera beteiligt, 66 Prozent liegen beim Industriekonzern thyssenkrupp . Nucera plant und baut Elektrolyseure, Anlagen zur Herstellung von "grünem Wasserstoff". Mehrheitseigner thyssenkrupp hatte die Börsenpläne für Nucera wegen der wackligen Kapitalmärkte in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Emission sollte dem Unternehmen 600 Millionen Euro frisches Kapital bringen. "Ein Börsengang ist aber unverändert die bevorzugte Option, um von den Wachstumsaussichten des Geschäfts als einer der weltweiten Technologieführer für Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff zu profitieren", hieß es damals.

Am Donnerstag verliert die Aktie der Nucera-Mutter thyssenkrupp via XETRA zeitweise 7,18 Prozent auf 6,00 Euro.

Rom (Reuters)