thyssenkrupp-Aktie tiefer. Stahlkonzern veräußert verbliebene 15 Prozent an AST - Neuer Name für Werkstoffsparte

Der Ruhrkonzern veräußerte die verbliebenen 15 Prozent an das italienische Unternehmen Arvedi, das damit alleiniger Eigentümer von AST wird. Der Mittelzufluss aus der Transaktion beläuft sich auf einen hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag, wie thyssenkrupp mitteilte.

Der Konzern hatte das Edelstahlwerk im italienischen Terni inklusive der dazugehörigen Vertriebsorganisation in Deutschland, Italien und der Türkei mehrheitlich im Jahr 2021 an Arvedi verkauft, aber eine Minderheitsbeteiligung behalten. Diese sollte die operative Zusammenarbeit mit dem neuen Eigentümer in einer Übergangsphase stärken.

thyssenkrupp benennt Werkstoffsparte in "tk accelis" um

thyssenkrupp gibt seiner Werkstoffhandelssparte Material Services einen neuen Namen. Das Geschäft, das zunehmend auch als Dienstleister entlang der Lieferkette agiert, soll künftig unter der Marke "tk accelis" am Markt agieren, wie der Ruhrkonzern in Essen mitteilte. Die neue Marke unterstreiche die Transformation des Unternehmens vom reinen Werkstoffhändler hin zum integrierten Lieferkettendienstleister, so thyssenkrupp.

Die neue Marke unterstütze zudem den Weg des Unternehmens, sich als eigenständige Organisation aufzustellen. "Unser neuer Name tk accelis treibt unsere Vorbereitungen auf die Kapitalmarktreife voran", sagte Sparten-CEO Ilse Henne. "Mit dem neuen Markenauftritt werden wir für unsere Kunden noch besser als werksunabhängiger Partner sichtbar und gewinnen ein scharfes, eigenständiges Profil."

Im Februar war aus Insiderkreisen verlautet, dass eine Abspaltung - für einen Börsengang oder einen Verkauf - noch in diesem Jahr über die Bühne gehen könnte.

Die nötigen Strukturanpassungen zur Vorbereitung auf die Unabhängigkeit seien abgeschlossen, sagte ein Sprecher seinerzeit.

thyssenkrupp-CEO Miguel Lopez will das Konglomerat aus einzelnen, teils wenig verbundenen Einzelgeschäften in eine Finanzholding mit eigenständig operierenden Gesellschaften umbauen. Die U-Boot- und Fregatten-Schmiede TKMS sowie das Wasserstofftechnikunternehmen Nucera sind bereits börsennotiert.

Wie thyssenkrupp in der Mitteilung erläutert, leitet sich der neue Markenname von den englischen Begriffen "accelerate" und "access" ab. Er stehe für schnelle Lieferung und Prozesseffizienz sowie für die Verfügbarkeit von Materialien und Dienstleistungen.

Die thyssenkrupp-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,89 Prozent auf 10,67 Euro.

Dow Jones Newswires