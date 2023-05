thyssenkrupp-Aktie und Salzgitter-Aktie laufen in verschiedene Richtungen: Bei grünem Stahl soll kooperiert werden

In der Entwicklung von Projekten rund um die Erzeugung von klimafreundlichem Stahl wollen die beiden größten Hersteller thyssenkrupp und Salzgitter zusammenarbeiten.

Beide Seiten meldeten beim Bundeskartellamt in Bonn die Gründung einer Planungsgesellschaft an, deren Aufgabe es sein soll, Projektentwicklungs- und Engineeringleistungen für die Produktion von CO2-freiem oder CO2-reduziertem Stahl und Eisen zu erbringen. Das geht aus einer Mitteilung auf der Homepage der Wettbewerbsaufsicht hervor.Die thyssenkrupp -Aktie steigt via XETRA zwischenzeitlich um 0,19 Prozent auf 6,36 Euro, während die Salzgitter -Papiere um 1,61 Prozent auf 33,94 Euro sinken.

FRANKFURT (Dow Jones)