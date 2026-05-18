ThyssenKrupp Aktie

ThyssenKrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075

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Wichtiger Markt 18.05.2026 11:13:04

thyssenkrupp-Aktie verliert: Autosparte-Standort in den USA vor der Schließung

thyssenkrupp-Aktie verliert: Autosparte-Standort in den USA vor der Schließung

thyssenkrupp will in den USA einen Produktionsstandort im Automobilzuliefergeschäft aufgeben.

Bis spätestens Ende März nächsten Jahres werde die Fertigung von thyssenkrupp Presta in Terre Haute im US-Bundessaat Indiana geschlossen, teilte der Essener Technologiekonzern mit. Die betroffenen Chassis-Aktivitäten sollen den Angaben zufolge auf den Standort von thyssenkrupp Bilstein in Hamilton im US-Bundesstaat Ohio ausgerichtet werden.

Nordamerika bleibe für das Geschäftssegment thyssenkrupp Automotive Technology ein wichtiger Markt und Produktionsraum, hieß es in der Mitteilung weiter.

Zeitweise sinkt die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel um 1,03 Prozent auf 10,53 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: thyssenkrupp AG

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