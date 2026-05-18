ThyssenKrupp Aktie
WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075
|Wichtiger Markt
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18.05.2026 11:13:04
thyssenkrupp-Aktie verliert: Autosparte-Standort in den USA vor der Schließung
Bis spätestens Ende März nächsten Jahres werde die Fertigung von thyssenkrupp Presta in Terre Haute im US-Bundessaat Indiana geschlossen, teilte der Essener Technologiekonzern mit. Die betroffenen Chassis-Aktivitäten sollen den Angaben zufolge auf den Standort von thyssenkrupp Bilstein in Hamilton im US-Bundesstaat Ohio ausgerichtet werden.
Nordamerika bleibe für das Geschäftssegment thyssenkrupp Automotive Technology ein wichtiger Markt und Produktionsraum, hieß es in der Mitteilung weiter.Zeitweise sinkt die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel um 1,03 Prozent auf 10,53 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: thyssenkrupp AG
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