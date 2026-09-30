ThyssenKrupp Aktie
WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075
|Neuausrichtung
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30.09.2026 14:32:04
thyssenkrupp-Aktie verliert: Personalkürzung im Auto-Zuliefergeschäft
Betroffen seien Positionen in den Bereichen Entwicklung und Engineering sowie Aufgaben der operativen Steuerung und des Qualitätsmanagements, teilte der Ruhrkonzern mit.
Bei der Neuaufstellung sollen bisherige Aufgaben der Standorte in bestehende internationale Kompetenzzentren verlagert werden, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Auch die Kapazitäten will thyssenkrupp dabei anpassen. Die Stoßdämpferproduktion in Ennepetal bleibe von den Maßnahmen aber unberührt.
Im Fahrwerksgeschäft will thyssenkrupp die Kompetenzen für Lenkung, Dämpfung sowie Achs- und Systemlösungen bündeln. Zum 1. Januar 2027 soll die neue Organisation starten.Via XETRA verliert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,10 Prozent auf 14,57 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: thyssenkrupp AG
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