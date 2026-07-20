thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Hauptversammlung voraus
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20.07.2026 16:36:38
thyssenkrupp-Aktie zieht an: Tochter TK Accelis peilt höhere Marge an
Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) erzielte das Geschäft einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro und eine bereinigte Ebitda-Marge von 2,0 Prozent.
thyssenkrupp will TK Accelis abspalten und noch in diesem Kalenderjahr an der Börse notieren. Der Essener Mutterkonzern will dabei eine Mehrheit von 51 Prozent behalten, den Rest erhalten die Aktionäre des Industriekonzerns im Verhältnis ihrer Beteiligung an thyssenkrupp. Eine außerordentliche Hauptversammlung soll am 7. August darüber abstimmen.
thyssenkrupp soll in den kommenden Jahren zu einer Finanzholding umgebaut werden, in der bisherige Sparten als eigenverantwortliche Unternehmen unter einem Dach agieren. Das Marinegeschäft wurde unter der Marke TKMS thyssenkrupp Marine Systems bereits an die Börse gebracht, ebenso wie der Elektrolyse-Spezialist thyssenkrupp nucera.
Die thyssenkrupp-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,82 Prozent höher bei 12,03 Euro.
/nas/jha/
ESSEN (dpa-AFX)
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