thyssenkrupp-Aktien können hohe Vortagesverluste aufholen

Mit einem Kurssprung haben die Papiere von thyssenkrupp am Dienstag ihre hohen Verluste vom Wochenauftakt wieder aufgeholt.

Im MDAX der mittelgroßen Werte lagen sie via XETRA mit einem Zuwachs von 7,2 Prozent auf dem ersten Platz. Beim Kurs von 8,97 Euro ist im Chart nun auch die Lücke zum Schlusskurs vom Freitag fast wieder geschlossen.

Entspannungssignale aus Moskau im Konflikt mit der Ukraine sorgten dafür, dass sich am Dienstag auch der Gesamtmarkt deutlich erholte und insbesondere konjunkturzyklische Branchen angeschoben wurden. Der MDax gewann am Nachmittag rund 1,9 Prozent.

Zudem wurde am Dienstag bekannt, dass gleich mehrere Vorstände des Essener Konzerns die jüngste Kursschwäche für Aktienkäufe nutzten. Marktteilnehmer werten dies für gewöhnlich als Zeichen des Vertrauens in das eigene Unternehmen, was den Kurs stützen kann.

thyssenkrupp wird am Markt aber längst nicht mehr nur als reiner Industriewert wahrgenommen, spielen doch neue Energien eine zunehmend wichtige Rolle für den Konzern. Grüner Wasserstoff habe für thyssenkrupp eine große strategische Bedeutung, schrieb etwa Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank in einer aktuellen Studie.

Einerseits sei der Konzern über sein Gemeinschaftsunternehmen Nucera Produzent von Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff, andererseits sei er perspektivisch auch ein großer Abnehmer von grünem Wasserstoff, der zur Dekarbonisierung des Stahlgeschäfts benötigt werde, so der DZ Bank-Experte. Er sieht den fairen Wert für die Aktien weiter bei 14 Euro und rät ungebrochen zum Kauf.

/ajx/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)