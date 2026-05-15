ThyssenKrupp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ThyssenKrupp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz wurden 9,80 Milliarden USD gegenüber 9,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at