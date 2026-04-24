thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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24.04.2026 14:41:00

Thyssenkrupp-Chef Miguel López: »Ich werde den Stahl nicht verramschen«

Miguel López hält nichts davon, jedem Beschäftigten 1000 Euro Krisenprämie zu zahlen. Der Thyssenkrupp-Chef sagt, wie die Wirtschaftskrise die Stahlbranche trifft. Und rechnet mit seinen Vorgängern ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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