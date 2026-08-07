ThyssenKrupp Aktie

ThyssenKrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hauptversammlung 07.08.2026 16:15:43

thyssenkrupp-Eigner segnen Werkstoff-Abspaltung ab - Aktie sinkt

thyssenkrupp-Eigner segnen Werkstoff-Abspaltung ab - Aktie sinkt

Der Werkstoffhändler TK Accelis kann im Herbst abgespalten und in Frankfurt an die Börse gebracht werden.

Eine außerordentliche Hauptversammlung des Mutterkonzerns thyssenkrupp stimmte dem Vorhaben am Freitag mit der notwendigen Mehrheit zu. Ein genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest, gerechnet wird mit der Eintragung der Abspaltung in das Handelsregister für Ende Oktober.

49 Prozent der Aktien an der TK Accelis Group AG & Co. KGaA sollen den thyssenkrupp-Aktionären dann in ihr Depot gebucht werden. Der Ruhrkonzern will mit 51 Prozent die Mehrheit behalten.

Das Unternehmen, das sich auf den Handel und die Verarbeitung von Stahl und anderen Werkstoffen spezialisiert hat und sich verstärkt auf die Digitalisierung von Lieferketten ausrichten will, erwirtschaftete im zurückliegenden Geschäftsjahr 11,4 Milliarden Euro Umsatz mit mehr als 15.000 Mitarbeitern.

Mittelfristig wird ein jährliches Umsatzwachstum von mehr als 4 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von 4 bis 5 Prozent angepeilt, wie es kürzlich auf einem Kapitalmarkttag hieß. Bereits Anfang 2028 soll den Aktionären eine erste Dividende gezahlt werden.

Die Eigenständigkeit von TK Accelis ist ein weiterer Schritt für thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez, das Essener Traditionsunternehmen zu einer Finanzholding umzubauen. Das Marineschiffbauunternehmen TKMS und das Wasserstoffunternehmen Nucera sind bereits zuvor in ganz ähnlichen Konstruktionen an die Börse gebracht worden.

Im XETRA-Handel verliert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,83 Prozent auf 12,49 Euro.

DJG/rio/uxd

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

thyssenkrupp-Aktie gefragt: Spin-off von TK Accelis für Ende Oktober anvisiert
thyssenkrupp nucera-Aktie gibt nach: Operativer Verlust schrumpft deutlich
So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 5 Jahren eingefahren

Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com,thyssenkrupp AG

Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

thyssenkrupp AG 12,55 0,00% thyssenkrupp AG
ThyssenKrupp AG (spons. ADRs) 12,30 -0,40% ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:51 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen