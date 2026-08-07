ThyssenKrupp Aktie
WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075
|Hauptversammlung
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07.08.2026 16:15:43
thyssenkrupp-Eigner segnen Werkstoff-Abspaltung ab - Aktie sinkt
49 Prozent der Aktien an der TK Accelis Group AG & Co. KGaA sollen den thyssenkrupp-Aktionären dann in ihr Depot gebucht werden. Der Ruhrkonzern will mit 51 Prozent die Mehrheit behalten.
Das Unternehmen, das sich auf den Handel und die Verarbeitung von Stahl und anderen Werkstoffen spezialisiert hat und sich verstärkt auf die Digitalisierung von Lieferketten ausrichten will, erwirtschaftete im zurückliegenden Geschäftsjahr 11,4 Milliarden Euro Umsatz mit mehr als 15.000 Mitarbeitern.
Mittelfristig wird ein jährliches Umsatzwachstum von mehr als 4 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von 4 bis 5 Prozent angepeilt, wie es kürzlich auf einem Kapitalmarkttag hieß. Bereits Anfang 2028 soll den Aktionären eine erste Dividende gezahlt werden.
Die Eigenständigkeit von TK Accelis ist ein weiterer Schritt für thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez, das Essener Traditionsunternehmen zu einer Finanzholding umzubauen. Das Marineschiffbauunternehmen TKMS und das Wasserstoffunternehmen Nucera sind bereits zuvor in ganz ähnlichen Konstruktionen an die Börse gebracht worden.
Im XETRA-Handel verliert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,83 Prozent auf 12,49 Euro.
DJG/rio/uxd
DOW JONES
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