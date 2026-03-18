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Auftragslage 18.03.2026 08:30:00

thyssenkrupp nucera-Aktie fester: Auftrag sorgt für Optimismus - Ausblick bei Umsatz und EBIT gedämpft

thyssenkrupp nucera-Aktie fester: Auftrag sorgt für Optimismus - Ausblick bei Umsatz und EBIT gedämpft

thyssenkrupp nucera zeigt sich für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zuversichtlicher für das Neugeschäft.

So soll der Auftragseingang von 348 Millionen Euro auf 550 bis 850 Millionen Euro steigen, teilte das zum Industriekonzern thyssenkrupp zugehörige Unternehmen am Mittwoch in Dortmund mit. Bislang war Nucera von 350 bis 900 Millionen Euro ausgegangen.

Hintergrund ist vor allem ein Auftrag des spanischen Energieunternehmens Moeve, Elektrolyseure mit einer Kapazität von 300 MW für eine Wasserstoffanlage in Andalusien zu liefern. Nachdem Moeve die finale Investitionsentscheidung bereits Anfang März getroffen habe, sei nun ein entsprechender Auftrag zur Planung, Beschaffung, Fertigung und Lieferung an Thyssenkrupp Nucera vergeben worden, hieß es.

Das Auftragsvolumen liege dabei im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wobei der Auftragseingang im Verlauf des zweiten Halbjahres 2025/26 gebucht werden soll. Im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) erwartet das Unternehmen eigenen Angaben zufolge aus diesem Projekt nur geringe Effekte auf die Umsatzentwicklung; die Umsatzrealisierung wird mehrheitlich ins Geschäftsjahr 2026/27 fallen.

Umsatz- und EBIT-Prognose gekappt

Nucera hatte erst am Vorabend wegen eines geplatzten Projekts und teurer Nachbesserungen seine Jahresziele gekappt. So rechnet das Unternehmen im Segment Grüner Wasserstoff nunmehr mit einem EBIT zwischen -125 und -90 Millionen Euro. Zuvor war das Unternehmen von einem EBIT zwischen -80 und -55 Millionen Euro ausgegangen. Der Umsatz dürfte im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September statt 500 bis 600 Millionen nur 450 bis 550 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstagabend in Dortmund mit.

Als Ursachen nannte thyssenkrupp nucera unerwartet hohe Aufwendungen in der Sparte für grünen Wasserstoff. Dort müssten vor der Fertigstellung und Inbetriebnahme der ersten Elektrolyseuranlagen Optimierungen an bereits ausgelieferten Modulen vorgenommen werden. Zudem baue ein Kunde aus den USA eine Anlage nicht fertig, weil die Renditeerwartungen nicht mehr ausreichten. Insgesamt rechnet thyssenkrupp nucera deshalb mit Kosten in niedriger zweistelliger Millionen-Euro-Höhe. Diese würden im zweiten Geschäftsquartal verbucht.

Die Aktie von thyssenkrupp nucera steht im vorbörslichen Handel auf Tradegate zeitweise 0,95 Prozent höher bei 7,96 Euro.

Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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Bildquelle: thyssenkrupp nucera

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