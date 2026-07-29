

EQS-Media / 29.07.2026 / 10:56 CET/CEST



thyssenkrupp nucera: Erfolgreiche Übergabe der neuen hochmodernen Chlor-Alkali-Anlage an Chlorum Solutions in Palmeira, Brasilien

Der neue Standort von Chlorum Solutions in Palmeira stärkt die moderne Chlor-Alkali-Produktion im Süden Brasiliens

Die enge Zusammenarbeit zwischen Chlorum Solutions und thyssenkrupp nucera während der Inbetriebnahme gewährleistet einen reibungslosen Hochlauf der Chlor-Alkali-Elektrolyseanlage

Installation einer modular aufgebauten Chlor-Alkali-Elektrolyseanlage mit einer Gesamtproduktionskapazität von mehr als 15.000 Tonnen Chlor pro Jahr

Die fortschrittliche BM2.7-Einzelelement-Technologie ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen und eine hohe Energieeffizienz

Zweite Chlor-Alkali-Anlage von Chlorum Solutions, die 2026 von thyssenkrupp nucera in Betrieb genommen wurde – nach der im Februar fertiggestellten Anlage in Minas Gerais

Mailand / Dortmund, 29. Juli 2026 – thyssenkrupp nucera hat eine neue Chlor-Alkali-Elektrolyseanlage erfolgreich an Chlorum Solutions am Standort Palmeira in Brasilien übergeben. Die Anlage wurde nun erfolgreich in Betrieb genommen und ist voll betriebsfähig. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen den globalen Projektteams von thyssenkrupp nucera und der lokalen Organisation von Chlorum Solutions konnte die Phase der Inbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen werden.

Das bewährte Konzept der auf Skids (Rahmen) montierten Anlage, die Erfahrung der Teams bei der Inbetriebnahme von Anlagen und die enge Abstimmung zwischen den Partnern stellten sicher, dass die Projektdurchführung und die Betriebsbereitschaft planmäßig vorankamen. „Projekte wie das von Chlorum Solutions in Palmeira unterstreichen die jahrzehntelange Erfahrung von thyssenkrupp nucera in der Chlor-Alkali-Technologie und unsere Fähigkeit, Kunden in allen Projektphasen zu unterstützen – vom Engineering bis zur Inbetriebnahme“, sagt Dr. Gerhard Henßen, CEO von thyssenkrupp nucera Italy.

Das Projekt in Palmeira umfasst die Lieferung der bewährten und hocheffizienten Chlor-Alkali-Technologie von thyssenkrupp nucera im Rahmen eines Engineering- und Beschaffungsauftrags. Chlorum Solutions bestellte bei dem weltweit führenden Anbieter von Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen eine auf einem Skid montierte Anlage mit BM2.7-Elektrolysetechnologie. Das Zero-Gap-Membran-Elektrolysesystem BM2.7 zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch und eine hohe Energieeffizienz aus, die durch eine vergrößerte nutzbare Membranfläche in Kombination mit einem vollständigen Zero-Gap-Design ermöglicht werden.

Chlorum Solutions ist auf den Bau und Betrieb kleiner Chloranlagen zur Herstellung von Soda, Salzsäure und Hypochlorit spezialisiert. Um speziell auf die Bedürfnisse kleinerer Chlorproduzenten einzugehen, bestehen diese Chloranlagen von thyssenkrupp nucera aus standardisierten, vormontierten Modulen für alle Prozessanlagen, die auf Stahl-Skids installiert sind. Sie werden zur Erleichterung des Transports in einer Standard-Containergröße geliefert. Das modulare Konzept senkt die Baukosten erheblich und ermöglicht eine schnelle, einfache und kostengünstige Montage.

Chlorum Solutions ist bekannt für seinen Fokus auf umweltfreundliche Lösungen für die Chlorversorgung. Daher erfüllte thyssenkrupp nucera strenge Anforderungen hinsichtlich ökologischer Nachhaltigkeit, Energieeinsparungen und hoher Energieeffizienz sowie der Nutzung erneuerbarer Energien. Infolgedessen wird die Chlor-Alkali-Elektrolyseanlage vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben.

„Das Projekt unterstreicht die Bedeutung zuverlässiger und solider Technologie, erfahrener Umsetzungspartner und einer engen Zusammenarbeit, um die betrieblichen, sicherheitstechnischen und ökologischen Anforderungen der chemischen Industrie zu erfüllen“, sagt Jonathan Franklin, Global CEO von Chlorum Solutions. „Die Anlage wurde speziell konzipiert und gebaut, um den regionalen Bedarf an wichtigen Industriechemikalien zu decken.“ Mit der neuen Anlage in Palmeira investiert Chlorum Solutions weiterhin in eine innovative und nachhaltige Chlor-Alkali-Produktion, um den regionalen Bedarf in Brasilien zu decken.

Die Chlor-Alkali-Elektrolyseanlage verfügt über eine Produktionskapazität von mehr als 15.000 Tonnen Chlor pro Jahr. Sie stellt einen wichtigen Meilenstein für Chlorum Solutions dar, da das Unternehmen seine Produktionspräsenz in der Region ausbaut. Sie spiegelt zudem die enge Zusammenarbeit der Unternehmen während der Projektdurchführung und Inbetriebnahme wider.

Im Februar dieses Jahres hatte Chlorum Solutions bereits eine weitere Chlor-Alkali-Anlage von thyssenkrupp nucera in Betrieb genommen. Beide Anlagen wurden parallel geplant und realisiert. Die auf einem Skid montierte Chlor-Alkali-Elektrolyseanlage mit BM2.7-Einzelzellen-Membranelektrolyse-Technologie (Zero-Gap-Design) wurde im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais errichtet. Auch sie verfügt über eine Produktionskapazität von mehr als 15.000 Tonnen Chlor pro Jahr.

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thyssenkrupp nucera

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Chlorum Solutions bietet einen alternativen Ansatz für die Lieferkette der Chlor-Alkali-Industrie. Durch den Einsatz eines dezentralen Modells mit kleineren Anlagen, die sich in der Nähe oder direkt auf dem Gelände seiner Kunden befinden, bricht das Unternehmen mit dem traditionellen Paradigma der Skaleneffekte in der chemischen Industrie, indem es den Transportbedarf reduziert oder ganz eliminiert. Chlorum bringt Innovation in diese Branche, indem es einen starken Fokus auf ESG legt und insbesondere in Projekte investiert, mit denen es positive Auswirkungen auf die Umwelt erzielen kann. Chlorum ist seit 2020 ein klimaneutrales Unternehmen und gleicht die minimalen CO 2 -Emissionen, die es verursacht, aus. Chlorum betreibt Chlor-Alkali-Anlagen in Brasilien und Uruguay.

Über thyssenkrupp nucera:

thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 GW. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie – ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

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