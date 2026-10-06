thyssenkrupp nucera Aktie
WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001
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06.10.2026 14:37:22
thyssenkrupp nucera Establishes Its First Company-Operated Electrolyzer Cell Assembly Hub in Europe
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thyssenkrupp nucera Establishes Its First Company-Operated Electrolyzer Cell Assembly Hub in Europe
Vila Nova de Gaia / Dortmund, October 06, 2026 – thyssenkrupp nucera is establishing its first company-operated central Assembly Hub for electrolyzer cells in VGP Park Vila Nova de Gaia, Portugal, south of Porto. With the Assembly Hub, thyssenkrupp nucera, a world-leading provider of technologies for highly efficient electrolysis plants, is strengthening its European value chain while at the same time significantly advancing the automation of cell assembly. The Assembly Hub will enable faster and more efficient cell assembly while significantly increasing capacity. Initially, cells for alkaline water electrolysis will be assembled. thyssenkrupp nucera has now signed the lease agreement for the more than 7,500-square-meter building.
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About thyssenkrupp nucera:
End of Media Release
Issuer: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Key word(s): Enterprise
06.10.2026 CET/CEST Dissemination of a Press Release, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|Freie-Vogel-Str. 385 a
|44269 Dortmund
|Germany
|Phone:
|+49 231-22972-7100
|E-mail:
|info@thyssenkrupp-nucera.com
|Internet:
|www.thyssenkrupp-nucera.com
|ISIN:
|DE000NCA0001
|WKN:
|NCA000
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300T0K3CI2C25SC77
|EQS News ID:
|2411240
|End of News
|EQS Media
|
2411240 06.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|25.08.26
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.25
|thyssenkrupp nucera Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.12.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|8,67
|2,79%
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