thyssenkrupp nucera öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

thyssenkrupp nucera hat am 17.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz wurde auf 182,2 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp nucera 0,090 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,95 Prozent auf 845,20 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp nucera 862,00 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at