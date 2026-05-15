thyssenkrupp nucera stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

thyssenkrupp nucera gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,50 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,030 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 50,4 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 76,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 216,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at