thyssenkrupp nucera stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

thyssenkrupp nucera äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,070 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,89 Prozent auf 147,0 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 262,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at