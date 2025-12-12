thyssenkrupp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

thyssenkrupp präsentierte am 09.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,700 EUR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,28 Milliarden EUR im Vergleich zu 8,81 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,750 EUR, nach -2,420 EUR im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,29 Prozent auf 32,84 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 35,04 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,314 EUR sowie einen Umsatz von 33,04 Milliarden EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at