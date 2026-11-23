Die thyssenkrupp-Tochter Uhde hat gute Chancen, zwei geplante E-Fuel-Anlagen im Nordosten Schwedens zu bauen.

Die thyssen-Konzernsparte Decarbon Technologies vereinbarte mit Liquid Energy Design dazu eine Zusammenarbeit für deren Entwicklung, wie beide Seiten gemeinsam mitteilten. Die finale Investitionsentscheidung steht demnach noch aus. Für das Projekt in Umea soll sie bis Ende 2027 fallen, hieß es.

Jede Anlage soll für eine jährliche Produktionskapazität von rund 100.000 Tonnen E-Methanol pro Jahr ausgelegt sein. Das E-Methanol solle als Kraftstoff für Luftfahrt, Schifffahrt und Straßenverkehr eingesetzt und mit erneuerbarem Strom aus biogenem Kohlendioxid hergestellt werden.

Die thyssenkrupp-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,05 Prozent tiefer bei 10,31 Euro.

DJG/rio/cbr

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