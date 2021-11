thyssenkrupp über Erwartungen - Milliardengewinn angepeilt - IPO des Elektrolyse-Geschäfts geplant

thyssenkrupp hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) mit deutlichem Wachstum von der konjunkturellen Erholung profitiert.

Außerdem zeigen die laufenden Sanierungsanstrengungen Wirkung. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern lag bei 769 Millionen Euro, wie der Ruhrkonzern in Essen mitteilte. Im Vorjahr hatte nach coronabedingtemn Einbruch der Geschäfte noch ein operativer Verlust von 1,6 Milliarden Euro zu Buche gestanden. Das Ergebnis fiel höher aus als erwartet: Analysten hatten im Schnitt mit 742 Millionen Euro bereinigtem EBIT gerechnet.

Unter dem Strich und nach Anteilen Dritter stand ein Verlust von 115 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte der Verkaufserlös aus dem Aufzugsgeschäft zu einem Überschuss von 9,6 Milliarden Euro geführt. Der Umsatz kletterte um 18 Prozent auf 34,0 Milliarden Euro, der Auftragseingang sogar um 41 Prozent auf 39,6 Milliarden Euro.

Für das kürzlich gestartete neue Geschäftsjahr rechnet thyssenkrupp bei prozentual mittel einstelligem Wachstum in etwa mit einer Verdoppelung des bereinigten EBIT auf 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro und einem Überschuss von mindestens 1 Milliarde Euro. Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse sollten sich dann die Waage halten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war der Free Cashflow vor Portfolioveränderungen mit minus 1,27 Milliarden Euro noch klar negativ. Auf eine Dividende müssen Aktionäre wie im Vorjahr verzichten.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2021 01:00 ET (06:00 GMT)

thyssenkrupp will Elektrolyse-Geschäft an die Börse bringen

thyssenkrupp will sein Geschäft mit Wasserstoff-Elektrolyseuren an die Börse bringen. Aktuell werde für die Einheit Uhde Chlorine Engineers ein Börsengang als Vorzugslösung geplant, teilte der Ruhrkonzern in Essen mit. Dabei werde man allerdings eine Mehrheit behalten. Uhde ist ein Joint Venture mit der italienischen Industrie De Nora.

thyssenkrupp wolle von der erwarteten starken Nachfrage nach grünem Wasserstoff profitieren und prüfe intensiv, wie das Geschäft bestmöglich weiterentwickelt werden könnte, heißt es in der Mitteilung. Kürzlich hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg von den Börsenplänen berichtet und den Wert des Unternehmens mit 5 Milliarden Euro beziffert.

Zur Stahl-Tochter hieß es, eine eigenständige Aufstellung eröffne dem Geschäft bestmögliche Zukunftsperspektiven. Eine Verselbstständigung sei "jedoch ein sehr komplexes Vorhaben, das wirtschaftlich herausfordernd und von zahlreichen Unwägbarkeiten geprägt ist".

Eine Machbarkeitsstudie soll nun klären, unter welchen Bedingungen der Stahlbereich in die Eigenständigkeit überführt werden kann. Für die finale Entscheidung brauche es Planungssicherheit bei den regulatorischen Rahmenbedingungen, hieß es, vor allem im Hinblick auf den gewollten klimagerechten Umbau der Stahlerzeugung.

FRANKFURT (Dow Jones)