Thyssenkrupp verhandelt über Stahlfusion - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Industriekonzern Thyssenkrupp unternimmt einem Zeitungsbericht zufolge einen neuen Anlauf zur Fusion seiner Stahlsparte. Mit Vertretern anderer Stahlfirmen seien Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss aufgenommen worden, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Kreise des Unternehmens und der Branche. Die Überlegungen seien Teil der neuen Strategie, über die der Aufsichtsrat an diesem Montag beraten werde.

Zu den Interessenten zählten dem Bericht zufolge die chinesische Baosteel, SSAB aus Schweden sowie Tata Steel Europe. Einen Beschluss über die Stahlsparte würden die Aufsichtsräte am Montag nicht fällen. Bislang handele es sich um Sondierungsgespräche, so das Handelsblatt.

Ein Sprecher von Thyssenkrupp lehnte auf Anfrage einen Kommentar zu dem Bericht ab.

Laut Zeitung sieht die neue Strategie auch den Verkauf weiterer Teile vor. Fest stehe bereits, so die Zeitung, dass Bereiche wie der Anlagenbau und wesentliche Elemente der Komponentenfertigung abgegeben werden sollen. Diese Liste würde nun verlängert, so das Blatt unter Berufung auf Kreise. Zum Verkauf solle auch die Werftensparte gestellt werden. Die zur Abgabe ausgewählten Aktivitäten sollen in eine eigene Einheit umgruppiert werden. Damit könne den Investoren gegenüber klarer dargestellt werden, wofür das Unternehmen stehen werde.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2020 02:04 ET (06:04 GMT)