Thyssenkrupp-Wasserstoff-Tochter erwartet Nettogewinn

Düsseldorf (Reuters) - Die börsennotierte Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera will im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) unter dem Strich schwarze Zahlen schreiben.

"Wir erwarten ein positives Nettoergebnis in diesem Jahr", sagte Finanzchef Arno Pfannschmidt am Montag auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Die Zahlung einer Dividende sei wie schon im Börsenprospekt erwähnt auf absehbare Zeit nicht geplant. "Wir wollen alle Mittel, die wir hier zur Verfügung haben, in das Wachstum investieren."

