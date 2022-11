Thyssenkrupp will nach drei Jahren wieder Dividende zahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem Milliardengewinn will Thyssenkrupp seinen Aktionären wieder eine Dividende zahlen. Vorgeschlagen wird eine Ausschüttung von 15 Cent je Aktie, wie der Ruhrkonzern bei Bilanzvorlage in Essen mitteilte. In gleicher Höhe war eine Dividende zuletzt für das Jahr 2017/18 geflossen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr (per Ende September) konnte Thyssenkrupp seinen operativen Gewinn (bereinigtes EBIT) auf 2,1 Milliarden Euro fast verdreifachen. Dazu trugen vor allem starke Preiserhöhungen im Stahlgeschäft und im Werkstoffhandel bei. Unter dem Strich stand trotz Wertminderungen im Umfang von 500 Millionen Euro ein Überschuss von 1,2 Milliarden Euro zu Buche und damit mehr als vom Markt erwartet. Der Umsatz kletterte um 21 Prozent auf 41,1 Milliarden Euro.

Für 2022/23 rechnet Thyssenkrupp mit einem deutlichen Umsatzrückgang, weil sich die Preise für Stahl und Werkstoffe normalisieren und weil der Konzern nach dem Verkauf von drei Geschäftsbereichen kleiner geworden ist. Das bereinigte EBIT wird nur noch im mittel bis hoch dreistelligen Millionenbereich erwartet, das Jahresergebnis mindestens ausgeglichen.

