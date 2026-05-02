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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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02.05.2026 18:10:00

Thyssenkrupp will Stahlsparte vorerst doch behalten: Geplatzte Verhandlungen mit Jindal Steel

Seit September liefen Verhandlungen mit dem indischen Familienunternehmen Jindal Steel. Nun gab Thyssenkrupp bekannt, doch am Stahlgeschäft festzuhalten - zumindest bis auf Weiteres.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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