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14.05.2026 06:31:29
thyssenkrupp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
thyssenkrupp hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,32 Prozent auf 8,38 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,58 Milliarden EUR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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