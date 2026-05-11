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11.05.2026 06:31:29
TI Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TI Financial hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 36,59 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 32,68 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 105,20 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TI Financial einen Umsatz von 90,09 Milliarden INR eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 130,01 INR beziffert. Im Vorjahr hatte TI Financial 115,76 INR je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 395,76 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte TI Financial 331,27 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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