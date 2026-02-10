TI Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TI Financial äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 33,32 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 25,89 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat TI Financial 100,84 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 85,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at