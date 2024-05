TI Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TI Financial hat am 10.05.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,32 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 21,72 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 71,58 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52,81 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 94,39 INR gegenüber 68,72 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 181,54 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 260,87 Milliarden INR ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 69,35 INR und einen Umsatz von 11,15 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at