TI Financial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TI Financial lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 34,22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29,28 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TI Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 113,88 Milliarden INR im Vergleich zu 95,89 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at