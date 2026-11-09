|
09.11.2026 06:31:29
TI Financial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
TI Financial lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 34,22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29,28 INR je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TI Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 113,88 Milliarden INR im Vergleich zu 95,89 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!