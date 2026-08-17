TI Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TI Financial hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 42,92 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 30,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TI Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 112,14 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 93,83 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at