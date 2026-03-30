Tian Di Science Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tian Di Science Technology ließ sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tian Di Science Technology die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,03 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,72 Prozent auf 8,77 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,54 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,590 CNY. Im letzten Jahr hatte Tian Di Science Technology einen Gewinn von 0,630 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 29,12 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 4,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Tian Di Science Technology 30,40 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,590 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 29,24 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at