Tian Di Science Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tian Di Science Technology äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 CNY, nach 0,160 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,41 Prozent zurück. Hier wurden 6,35 Milliarden CNY gegenüber 7,01 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at