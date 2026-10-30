Tian Di Science Technology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tian Di Science Technology präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,060 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,35 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,90 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at