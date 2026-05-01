01.05.2026 06:31:29

Tian Di Science Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tian Di Science Technology hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,10 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tian Di Science Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,64 Prozent auf 5,98 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tian Di Science Technology 6,77 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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