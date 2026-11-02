Tiancheng: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tiancheng hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 CNY, nach 0,230 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,92 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,28 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at