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31.08.2026 06:31:29
Tiancheng: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Tiancheng hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tiancheng 0,120 CNY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,38 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 68,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tiancheng einen Umsatz von 3,19 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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