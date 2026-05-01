Tiancheng: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tiancheng gab am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,19 CNY. Im letzten Jahr hatte Tiancheng einen Gewinn von 0,070 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,53 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,12 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,480 CNY, nach 0,120 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,06 Prozent auf 14,97 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at