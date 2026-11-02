Tianfeng Securities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tianfeng Securities hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Tianfeng Securities vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 44,34 Prozent auf 761,9 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,37 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at