03.11.2025 06:31:29
Tianfeng Securities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Tianfeng Securities lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,02 CNY. Im letzten Jahr hatte Tianfeng Securities einen Gewinn von -0,020 CNY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tianfeng Securities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,37 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 984,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
