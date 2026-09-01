Tianfeng Securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tianfeng Securities hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 986,6 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,15 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at