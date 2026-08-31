Tianjin 712 Communication Broadcasting A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tianjin 712 Communication Broadcasting A hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 514,7 Millionen CNY – ein Plus von 24,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tianjin 712 Communication Broadcasting A 414,8 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at