Tianjin 712 Communication Broadcasting A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tianjin 712 Communication Broadcasting A veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tianjin 712 Communication Broadcasting A ein EPS von -0,130 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 561,4 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tianjin 712 Communication Broadcasting A einen Umsatz von 407,9 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at