Tianjin Benefo Tejing Electric gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tianjin Benefo Tejing Electric hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,01 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tianjin Benefo Tejing Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Tianjin Benefo Tejing Electric mit einem Umsatz von insgesamt 662,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 530,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 24,99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at