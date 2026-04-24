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24.04.2026 06:31:29
Tianjin Benefo Tejing Electric: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Tianjin Benefo Tejing Electric hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tianjin Benefo Tejing Electric -0,200 CNY je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,37 Prozent auf 590,5 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 545,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 CNY gegenüber -0,100 CNY je Aktie im Vorjahr.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,21 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Tianjin Benefo Tejing Electric einen Umsatz von 1,96 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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